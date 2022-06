ロシアは輸出に対し国外で制限を受ける中でも、原油生産を削減する意向はない。シュルギノフ・エネルギー相がロシア新聞との インタビューで明らかにした。

ロシアは石油生産者に産出継続を奨励し、製油所に税制優遇措置を提供し、国内の燃料供給を支援する。同国は9月までにエネルギー戦略を見直す方針。

原題:Russia Has No Plan to Cut Oil Output, Energy Minister Says: RG(抜粋)