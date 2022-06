5月の米新築一戸建て住宅販売(季節調整済み、年率換算)は、前月比10.7%増の69万6000戸。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は59万戸だった。前月は62万9000戸(速報値59万1000戸)に上方修正された。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:

US New-Home Sales Jumped in May, Marking First Gain This Year(抜粋)