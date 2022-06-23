ノルウェー中銀、2002年以来の0.5ポイント利上げ－追加引き締め表明

ノルウェー銀行（中央銀行）は23日、指標の預金金利を0.5ポイント引き上げ1.25％とするとともに、インフレ高進に対応するため引き締めを加速させると表明した。

同中銀の0.5ポイント利上げは2002年以来。ブルームバーグのエコノミスト調査では、0.25ポイント引き上げが大方の予想だった。

Bigger Hike Norway increases rates by 50 basis points Source: Bloomberg

同中銀は８月に0.25ポイントの追加利上げし、その後も力強く行動すると表明。８月にはいわゆる中間会合が開催されるが、通常、政策は変更されない。同中銀はまた25年末までの基礎的な消費者物価見通しを引き上げた。

中銀声明によれば、「インフレ率を目標付近に安定させるためには著しく高めの政策金利が必要」というのが政策決定委員会の見解だ。

Even Norges Bank hike rates by 50 bp! Underlines how stressed central banks are over inflation. — Torbjörn Isaksson (@TorbjrnIsaksson) June 23, 2022

原題： Norway Steps Up Action With First Half-Point Hike Since 2002 (1)、Norges Bank Raises Benchmark Interest Rate to 1.25%; Est. 1.00%（抜粋）