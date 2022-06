「テラ」暴落で純資産ほぼ全て失った－運営会社創業者が米紙に語る

ステーブルコイン「テラUSD」を運営するテラフォーム・ラブズの共同創業者クォン・ドヒョン氏は米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)に対し、 テラの暴落で自分は純資産のほぼ全てを失ったと説明し、現在は「かなりつましい生活」をしていると語った。

テラフォーム・ラブズの共同創業者クォン・ドヒョン氏 Photographer: Woohae Cho/Bloomberg

クォン氏は「最近の出来事で私は大きな打撃を受け、影響を受けた全ての家庭が自分と愛する人たちを守っていると期待している」と述べながらも、「かつてよりもさらに強くなれるよう、われわれの再建能力に大きな自信がある」とも語った。

クォン氏は韓国と米国で苦情や訴訟に直面しており、一部の投資家は詐欺や不正な資金調達の疑惑で同氏を捜査するよう求めている。

WSJによると、テラフォーム・ラブズは進行中の捜査についてはコメントしないとした。

