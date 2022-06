韓国大統領府は6月29-30日にマドリードで開かれる北大西洋条約機構(NATO)首脳会議に合わせ、日本および米国との間を含め、首脳会談を10程度開くことを模索している。大統領府の当局者が明らかにした。

日本との2カ国間首脳会談および日米との3カ国間の首脳会談は決定していないが、日本との会談は可能かもしれないとの見方を示した。

韓国はまた、日本とオーストラリア、ニュージーランドを加えた4カ国間の首脳会談に参加する予定だとも当局者は語った。

原題:

S. Korea Says 3-Way Meeting With Japan, US at NATO Undecided(抜粋)