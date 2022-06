米食品メーカーのケロッグは21日、3つの独立した企業に分割すると発表した。3社はそれぞれグローバル・スナック事業、北米のシリアル事業、植物性食品事業に注力する。

同社は発表文で、ポートフォリオの分割でそれぞれの事業がよりよい成長機会を得られると説明した。

発表を受けて同社の株価は米時間21日早朝の時間外取引で一時8.9%高と上昇している。

