円の対ドル上昇見込むオプション、トレーダーら購入－万一に備え

円安要因のファンダメンタルズは積み上がっているかもしれないが、世界的なリセッション(景気後退)や日本銀行の万一の政策変更に備え、トレーダーは依然として円の急上昇を見込むオプションも購入している。

ブルームバーグがまとめたデータによると、1カ月物ドル・円プットオプションの価格はコールに比べ2ポイント余り高い。円に強気の取引の需要が高まっていることを示している。いわゆるデルタ5アウト・オブ・ザ・マネー・オプションは期限までに行使される可能性が約5%しかないと見なされている。

Skewed Smile Dollar-yen option pricing signals elevated demand for downside protection Source: Bloomberg

金利を最低水準に抑え続ける日銀と積極的に利上げをする米連邦準備制度に挟まれ、円は対ドルで24年ぶりの安値まで下落。ただ、 ゴールドマン・サックス・グループやソシエテ・ジェネラルは依然、円が景気後退リスクに対する割安なヘッジだと考えている。

さらに、投資家は日銀が最終的に政策転換に向かい、超緩和的な金融政策を微調整しなければならなくなる可能性を意識している。そうなればトレーダーが日銀利上げの可能性を再評価し、恐らくドルの対円相場急落につながるだろう。

ソシエテのデリバティブ(金融派生商品)ストラテジスト、オリビエ・コルベール氏は20日の調査リポートで、行使価格が1ドル=115円の1年物プットオプションを買い、同110円のオプションを売ることで購入代金を賄うことを勧めた。アジア時間21日は1ドル=135円前後での推移。

同氏は「ハードランディングシナリオならドル・円は急落する可能性がある」とし「現在は上限に近い水準にあり、アウト・オブ・ザ・マネー・プットでポートフォリオをヘッジする魅力的なエントリーポイントを提供している」と指摘した。

