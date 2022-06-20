北海ブレント原油反発、景気後退は不可避でないと米大統領が発言

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北海ブレント原油は20日の取引で反発した。積極的な金融政策引き締めで米国経済が縮小して消費を妨げるのではないかとトレーダーが疑念を持つ中、バイデン大統領がリセッション（景気後退）は「不可避」ではないと発言した。

ＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッパの北海ブレント先物８月限は0.9％上昇して１バレル＝114.13ドル。17日には、米利上げペースを巡る懸念拡大に伴う金融市場混乱を受け、５％余り下げていた。

20日は米国の祝日で薄商いだった。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物７月限は午後２時10分（日本時間21日午前３時10分）時点で0.7％高の110.27ドル。

原題：

Oil Gains in Thin Trading as Biden Says Recession Not Inevitable（抜粋）