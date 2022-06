米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、「今週の会合ではフェデラルファンド(FF)金利を75ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き上げることを支持した。7月にまた同規模の利上げを支持する可能性はある」とした上で、「どの程度の引き締めが必要になるかについて不透明感があり、今後さらに過剰なほど前倒しで進めることに対し慎重になっている」との見解を示した。

カシュカリ総裁は同連銀ウェブサイトに掲載した 小論で、「7月会合の後、インフレ率が2%に向けてかなり低下するまで、50bpの利上げをただ続けることが一つの賢明な戦略かもしれない」と指摘した。

同総裁は今年のFOMCで投票権を持たない。

原題:

Fed’s Kashkari Says 50 Bps Moves After July FOMC May Be Prudent(抜粋)