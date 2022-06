テスラが最大6000ドルの値上げ、全モデル対象に－エレクトレック

電気自動車(EV)メーカーの米 テスラは、全モデルを対象に値上げを実施、価格を最大6000ドル(約79万8000円)引き上げた。エレクトレックが報じた。自動車メーカー各社は、特に電池部品など原材料のコスト高に苦慮している。

テスラの値上げは今年に入って少なくとも 3度目。エレクトレックによれば、ロングレンジの「モデル3」は2500ドル引き上げられ、5万7990ドルとなった。ロングレンジの「モデルX」デュアルモーターAWD(全輪駆動)は6000ドル値上げされ、12万990ドル。

イーロン・マスク最高経営責任者(CEO)は今週、テスラは過去3カ月間の「厳しい」局面を乗り越えたとの見方を示していた。同社の重要な生産拠点の一つ、上海では新型コロナウイルス対策の一環で数カ月に及ぶロックダウン(都市封鎖)が講じられていたほか、供給の目詰まりでテスラは厳しい生産を強いられていた。

テスラの4-6月期は「非常に厳しい」、マスク氏が社内メールで警告

原題:Tesla Increases Prices Up to $6,000 Across Lineup, Electrek Says(抜粋)