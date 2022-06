1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は15日、米連邦公開市場委員会(FOMC)会合後の記者会見で、「われわれは現在、一連の異例の衝撃を経験している」と述べた。その上で、ウクライナ情勢などがインフレにどう影響するかは不明だと語った。

議長は直近の重要な外部要因の一つであるウクライナでの戦争が「長期にわたり」インフレに影響を及ぼす可能性があると指摘。インフレに影響する新たな要因を理解しようと連邦準備制度内で多くの分析を行ってきたと説明した。

ただ、「オールドノーマル」に戻るのか、それとも供給ショックが長引くのかと問われ、「正直言ってわれわれには分からない」と話した。

原題:

Powell Unsure on How New Shocks Like Ukraine Impact Inflation(抜粋)