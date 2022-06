ＥＣＢ、国債利回りの不適切な上昇に対応する新ツール開発を指示

欧州中央銀行(ECB)は、ユーロ圏諸国の国債利回りが正当な根拠なく上昇するのを防ぐ新たな政策手段の開発を各部署に指示した。10年余りで初の利上げを前にした市場の緊張に対処する。

ECBはイタリア国債利回りがユーロ圏債務危機以来の水準に達したことを受け、15日に政策委員会の緊急会合を開いた。会合後の声明で政策委はまた、金融政策の伝達メカニズムの機能を維持するためパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)で購入した債券の満期償還金再投資に柔軟性を適用する方針も示した。

声明は、新型コロナウイルスの「パンデミックはユーロ圏経済に長く続く脆弱(ぜいじゃく)性を残し、これが実際、域内各国での金融政策正常化の伝達に格差を生じさせている」と説明した。

緊急会合への期待からイタリア国債は2年余りで最大の上昇を演じていたが、声明発表後は上げを縮めた。ユーロも対ドルの上げをほぼ失った。

利上げ計画についての先週の発表以降に市場の状況は悪化。投資家はECBがユーロ圏周辺国債の利回り上昇を招かずにインフレを抑えることが可能なのか疑問視している。

ダンスケ銀行のチーフストラテジスト、ピート・クリスティアンセン氏は「この日の声明は予想し得る中の最小限だと思われるが、最も現実的な結果でもある」と述べた。「各部署に作業を指示したことで、ECBが金融政策の確実な伝達にコミットしているというシグナルを送った。ただ、時間も幾分稼いだ。新ツールについて聞けるのは恐らく7月か9月だろう」と話した。

市場の緊張に対応する新ツールはECBと債券市場の関係において、新たな幕を開けることになる。当局者らは最近、必要ならば新たな手段を開発すると繰り返していたが、詳細が欠如していたため市場は失望していた。

政策委員会メンバーのクノット・オランダ中銀総裁は、この日の会合でPEPPの「柔軟性を復活させる」ことを決定し、満期償還金を必要なところへ再投資することで合意したと説明。センテノ・ポルトガル中銀総裁は、ECBは域内市場の断片化を防ぐためにPEPP再投資の柔軟性を活用すると既に表明していると指摘した。

原題:Centeno Says ECB Officials See Need to Start Preparing Tools、 ECB Speeds Up Work on Crisis Tool After Italian Bond Blowout (2)、Knot Says ECB Is Ready to Act If PEPP Reinvestments Insufficient(抜粋)