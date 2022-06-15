世界競争力番付、デンマークがスイス抜き初のトップ－ＩＭＤ

スイスのビジネススクール、ＩＭＤが15日発表した2022年版の世界競争力ランキングで、昨年３位だったデンマークが初めて首位となった。

ＩＭＤのアルトゥロ・ブリス教授は発表資料で、「デンマークは世界一のデジタル先進国」だと評価。「優れた政策に加え、欧州の国であることによってもたらされる利点、サステナビリティー（持続可能性）に関する明確な焦点、機敏な企業部門の推進力で、今やトップに立った」とコメントした。昨年トップのスイスは２位に後退した。

新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）に伴うロックダウン（都市封鎖）期、デンマークは他の北欧諸国と共に比較的うまく対応。強固な社会保障ネットワークや低い債務水準、デジタル化の進展、観光業への依存度が低いことが寄与した。

上位６カ国・地域 デンマーク スイス シンガポール スウェーデン 香港 オランダ 出典：ＩＭＤ

原題： Danes Overtake the Swiss as World’s Most Competitive Nation （抜粋）