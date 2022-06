欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのホルツマン・オーストリア中銀総裁は10日、消費者物価の軌道が改善しなければECBは9月に0.5ポイントの利上げをするだろうと述べた。

ECBは7月に0.25ポイントの利上げを実施する方針。ホルツマン氏はウィーンで記者団に、大幅な利上げは当局がインフレと闘うことをより強く伝えることができるだろうが、「最初は小幅なステップで試すのが良いことだ」と語った。その上で、「状況が変わらないか悪化するならば、9月にはより大幅な利上げを実施するだろう」と述べた。

中立金利は約1.5%との見方も示した。

独連銀総裁、インフレに断固たる対応必要-ためらい禁物とミュラー氏

原題:

Holzmann Backs Big ECB Hike in Fall If No Inflation Improvement(抜粋)