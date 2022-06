中国経済のファイナンス活動は5月に予想以上の拡大となった。政府の国債発行増や企業および家計の短期借り入れの増加が寄与した。

中国人民銀行(中央銀行)が10日発表した5月の経済全体のファイナンス規模は2兆7900億元(約55兆8000億円)と、前月の9100億元から拡大、前年同月も上回った。ブルームバーグがまとめたエコミスト予想中央値は2兆300億元だった。新規融資は1兆8900億元と、前月の6450億元から増加した。エコノミスト予想は1兆2000億元だった。

出所:中国人民銀行

原題:China’s Credit Expansion Improves in May as Lockdowns Ease (1)

*CHINA MAY AGGREGATE FINANCING 2,790.0B YUAN; EST. 2,030.0B

(抜粋)