中国の習近平国家主席は政府機関などに対し、ゼロコロナ政策を揺るぎなく「堅持」しつつ、経済的なニーズとのバランスを取るよう呼び掛けた。国営中央テレビ(CCTV)が9日、四川省訪問での発言として報じた。

習氏は、社会全体の安定を維持するために、経済が直面しているいくつかの困難を「断固として」克服すべきだと述べた。

中国政府は新型コロナウイルスの徹底的な封じ込めを目指しており、その厳しい姿勢に対する懸念が強まる中、社会の安定維持を強調した習氏の発言は注目に値する。

上海が閔行区を再び封鎖へ、コロナ検査で-経済再開の後退懸念も (2)

原題:Xi Stresses Covid Zero Strategy, Urges Economic Effort: TV、 China’s Xi Urges Efforts to Balance Covid Zero with the Economy(抜粋)