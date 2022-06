ノババックスのコロナワクチン、米ＦＤＡ諮問委が緊急使用許可を勧告

米バイオテクノロジー企業 ノババックスが開発した新型コロナウイルスワクチンが7日、米食品医薬品局(FDA)の諮問委員会から支持を得た。緊急使用許可(EUA)の取得に向け前進した。

諮問委員会はノババックスが申請したEUAについて審議。同委の投票では、18歳以上に同ワクチンを使用する利益がリスクを上回るとの点について賛成21、反対ゼロ、棄権1だった。FDAは諮問委勧告に従う義務はないが通常はそれに沿った決定を下す。

FDA諮問委の勧告を受け同社の株価は時間外取引で一時14%高となった。諮問委会合と重なった通常取引では売買が停止されていた。

米メリーランド州のノババックス施設(5月18日) Photographer: Jon Cherry/Bloomberg

使用が認められれば、米国の大人向けの組み換えタンパクワクチンとして初となる。ただコロナのパンデミック(世界的大流行)を巡る懸念が遠のく中で、使用は限定的になりそうだ。保健当局者の報告によると、かなり前から市場に出回っているファイザーやモデルナ製ワクチンの需要は低下傾向にある。

ノババックス製ワクチンは既に英国や日本などで使用が認められている。欧州当局は大人向けのブースター(追加免疫)として評価を進めている。同社はインフルエンザ向けと新型コロナウイルス感染症向けを組み合わせたワクチンを研究中。

諮問委会合に提出されたデータからは、臨床試験で重症化の予防に効果があったことが示唆された。ただオミクロン変異株については、流行前に臨床試験が実施されたため、どの程度の効果があるのか限定的なデータしかない。

原題: Novavax Covid Shot Gets Backing From FDA Advisory Panel、Novavax Shares Rise After Panel Endorses Its Covid-19 Vaccine

(抜粋)