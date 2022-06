アップルが「iOS 16」発表、ロック画面刷新－後払い機能追加

米 アップルは6日に開幕した世界開発者会議(WWDC)で、ソフトウエアの新機能を相次ぎ発表した。「iPhone(アイフォーン)」のロック画面の最新版や「iPad(アイパッド)」のマルチタスク機能、後払いサービスなどを紹介した。

次期基本ソフト「iOS16」に採用される新しいロック画面では、写真や日時表示のフォントなどの要素をカスタマイズできるほか、天気などの簡単な情報を示すウィジェットも初めて導入される。また、米プロバスケットボールNBAの試合速報などリアルタイムの出来事を容易に把握できるライブアクティビティーズと呼ぶ機能も加わると、シニアバイスプレジデントのクレイグ・フェデリギ氏がWWDCで説明した。

WWDCでのティム・クック最高経営責任者(CEO、6月6日) Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

さらに、コンテンツのフィルター機能も増やし、運転中や仕事中、在宅といった状況次第でメッセージや電子メールに優先順位を付けることができる。ロック画面では時間帯に合わせて異なるスタイルを表示できるようにする。家族でクラウドの写真ライブラリを共有したり、メッセージの送信取り消しや編集をしたりするといった要望の多かった機能も追加される。

世界開発者会議で発表されたソフトウエアの新機能などをブルームバーグのエミリー・チャンがリポート Source: Bloomberg

アップルペイでの後払いの「バイ・ナウ・ペイ・レイター(BNPL)」機能も発表した。アップルペイを使った購入の代金を6週間にわたり4回払いに分割でき、無利子で手数料はかからない。

ブラウザー「サファリ」の新機能「パスキー」も発表した。テキストベースのコードの代わりに暗号化されたキーを使うもので、フィッシングが不可能になり、デバイス上に保持されるという。アップルは「パスワードのない未来」に向けてデベロッパーとの協力を楽しみにしていると表明した。

車載情報・娯楽システム「CarPlay(カープレイ)」の大幅なアップデートも公表。車の計器類の表示に加え、空調やラジオのコントロールがカープレイから直接行えるようになる。正式に車両に導入されるのは来年の見通し。

約2時間に及んだ6日のプレゼンテーションでは多数の新機能が紹介されたが、投資家に衝撃を与えるニュースはほとんどなく、発表後も株価はほぼ横ばいで、146.14ドルで終了した。

