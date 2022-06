中国当局、滴滴の調査終了準備との報道－ＡＤＲ急騰

中国当局は配車サービスを展開する 滴滴グローバルの調査を終え、週内にも同社の主要アプリをアプリストアに戻す準備をしている。米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が報じた。

ソフトバンクグループが出資しているトラック配車サービス会社、 満幇集団とオンライン人材募集プラットフォームの 看准に対するデータセキュリティー調査も終える。協議に詳しい関係者の話としてWSJが報じた。国家インターネット情報弁公室などの監督機関が先週の会合時に3社の幹部に伝えたという。

WSJによると、3社には制裁金の支払いが命じられる見込みで、滴滴には比較的大きな額が科せられる見込み。滴滴の担当者はこれまでのところ、コメント要請に応じていない。

報道を受け、香港のハンセンテック指数は6日の取引で一時5%を超える上げとなった。滴滴の米国預託証券(ADR)はニューヨーク時間午前4時9分(日本時間午後5時9分)現在、52%高の2.81ドル。

