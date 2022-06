米国株反発、国債利回り上昇で上げ幅限定－ドル一時132円台

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

6日の米株式相場は反発。米国債利回りとの間で押し引きの展開が続いた。米国債利回りは幅広い年限で3%を上回ったが、主要株価指数は上昇を維持した。

S&P500種株価指数は前週末比0.3%高の4121.43。比較的荒い値動きとなる中、一時は1.5%値上がりする場面もあった。ダウ工業株30種平均は16.08ドル(0.1%)高の32915.78ドル。ナスダック総合指数は0.4%値上がり。

1対20の株式分割を実施したアマゾン・ドット・コムは上昇。一方、ツイッターは下落。資産家イーロン・マスク氏はツイッターがスパムや偽アカウントに関する情報を提供しないのは、合併合意に違反していると主張した。

インテグリティ・アセット・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ジョー・ギルバート氏は「株式相場が今朝方のように力強く上昇していたのは正直驚きだ」と指摘。「10年債利回りが3%を大幅に超えてくると、上昇は難しくなる」と述べた。

米国債相場は下落。ニューヨーク時間午後4時33分現在、10年債利回りは10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の3.04%。

外国為替市場ではドルが主要10通貨に対して高安まちまち。中国景気回復への期待で市場センチメントが改善する中、リスクに敏感な通貨が上昇した。ポンドは上昇を維持。英与党・保守党は党首ジョンソン首相に対する信任投票を実施し、賛成多数で首相続投が決まった。円は対ドルでの下げを拡大し、20年ぶり安値を更新した。

ウェルズ・ファーゴのストラテジスト、ブレンダン・マッケナ氏は「近い将来にわたって米当局は利上げを継続し、日本銀行は金利据え置きを続けるとみている。この動きが変わらない限り、円安が続くはずだ」と語った。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇。ニューヨーク時間午後4時34分現在、ドルは対円で0.8%高の1ドル=131円87銭。一時132円台となった。ユーロは対ドルで0.2%安の1ユーロ=1.0695ドル。ポンドは対ドルで0.3%高の1ポンド=1.2530ドル。

ニューヨーク原油先物相場は反落。インドがロシア産石油の輸入拡大を図っているとのニュースが材料視された。インドの国営石油精製企業はロシア産原油の6カ月供給契約の成立を巡り協力して取り組んでいるという。合意が成立した場合、既存契約とは別に追加供給分となる。

これより先には、サウジアラビアがアジア向け原油販売価格を予想以上に大きく引き上げたことで強気なセンチメントが広がり、一時は3カ月ぶり高値を付けていた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物7月限は、前営業日比37セント(0.3%)安の1バレル=118.50ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント8月限は21セント安の119.51ドル。

ニューヨーク金相場は続落。米金融引き締めの軌道が引き続き意識され、米国債利回りが上昇する中で売られた。

金スポット相場はニューヨーク時間午後3時3分現在、前週末比0.5%安の1オンス=1841.57ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は、0.4%安の1843.70ドルで終えた。

