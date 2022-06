ＨＳＢＣ、中国に５年で約580億円投資へ－プレゼンス構築に向け

英銀 HSBCホールディングスは中国でのプレゼンスを構築するため、2025年までの5年で30億元(約580億円)余りを投じると、ノエル・クイン最高経営責任者(CEO)が明らかにした。世界2位の中国経済が短期的な減速を乗り切るとみている。

クイン氏は国営新華社通信との書面インタビューで、中国の経済成長と国際化の支援に向けたコミットメントはなお強く、さらに拡大しつつあると指摘。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)や商品価格の上昇、地政学的緊張による圧力にもかかわらず、中国は外国企業と投資家に長期的な成長の可能性と好機を提供するとの期待を示した。

HSBCは数十億ドルの資本と主要幹部をアジアに移して収益性向上を図る一方、世界の他の地域の事業は縮小・撤退している。昨年は税引き前利益の約65%をアジアで稼いだ。

同行は筆頭株主の中国平安保険(集団)が提案したアジア事業分割に抵抗している。分割案に反対する経営陣は防衛策について助言を得るためゴールドマン・サックス・グループなどを起用。反論に向けた内部分析に着手した。

