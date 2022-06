バイデン米大統領は米紙ニューヨーク・タイムズに寄稿し、「ウクライナの戦場で主要ターゲットをより正確に攻撃できる、より高度なロケットシステムと武器弾薬を米国がウクライナに提供すると決めた」と表明した。

バイデン氏は米国がロシアのプーチン大統領の追放を目指していないとも指摘。北大西洋条約機構(NATO)とロシアの戦争も目指していないと主張した。

原題:

Biden Tells NYT US to Give Ukraine More Advanced Rocket Systems(抜粋)