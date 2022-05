ＥＣＢのデコス氏、中立金利は「１％程度かそれを若干上回る水準に」

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバー、スペイン銀行(中銀)のデコス総裁は、中立金利は「恐らく1%程度かそれをやや上回る」との見方を述べた。

デコス氏は31日の講演で、ユーロ圏内の記録的な高インフレに対応すべく当局者は約10年ぶりとなる利上げに備えており、この水準がECBによる金融政策正常化への道を示す「ベンチマーク」となり得ると述べた。

同氏はまた、「資産購入プログラム(APP)での純購入は7月上旬に終了するのが適切となろう」と述べ、その後に同月内に初回利上げを行うことが可能になり、7ー9月(第3四半期)末までに現在のマイナス金利を脱却できるとの見通しを示した。

初回利上げ後に追加利上げが続く可能性もあると指摘した上で、「政策金利は漸進的に引き上げる必要がある。急な動きを回避するためだ。現在のような不透明な環境において、そうした動きは特に悪影響を及ぼしかねない」と説明した。

ECBの正常化プロセスについては、「データ次第であり、インフレ見通しに対する最新の評価を反映させていく」と語った。

ECB政策委員会:タカ派とハト派の分布図 出所;ブルームバーグ

原題:ECB’s de Cos Sees Natural Rate Around or Slightly Above 1%

(抜粋)