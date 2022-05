中国本土のコロナ新規感染、100人を下回る－３月２日以来

中国本土の新型コロナウイルス新規感染者数が約3カ月ぶりに100人を割り込んだ。中国政府が徹底的にコロナを抑え込む「ゼロコロナ」戦略を堅持する中で、感染力の強い変異株の猛威が続いており、感染減少とコロナ対策の緩和が一時的にとどまる可能性もある。

国家衛生健康委員会は31日、新型コロナウイルスの本土新規感染が30日に確認された症状がある感染者で28人、無症状で69人にとどまったと発表した。合計97人で、100人を下回るのは3月2日以来。今回の流行で感染の中心となった上海市では31人、北京市では18人だった。両市は感染が落ち着いたとし移動制限を緩和する。

上海でのコロナ検査(5月30日) Source: Bloomberg

オミクロン変異株の流行で、上海市が大規模なロックダウン(都市封鎖)を2カ月近く実施するなど、感染拡大を防ぐ厳しい規制が実施された。ただ、ゼロコロナ戦略で経済・社会活動は大きく制限され、世界のサプライチェーンは混乱、ここ数年見られなかった政府に対する極めて強い反発も生じた。

今回の感染拡大は、新型コロナが2020年初めに湖北省武漢市で初めて広がって以来最も厳しいものとなり、ゼロコロナ戦略は感染力を強めた変異株という試練にさらされている。

北朝鮮との国境地域で新規感染が見つかっていることから、中国当局は東北部で感染リスクが高まりつつあるとすでに 警告。感染者が増えた天津市の一部地区ではロックダウンが始まり、北京に隣接する河北省は感染増加を報告している。

北京のショッピングモール(5月30日) Source: Bloomberg

原題: China’s Virus Cases Drop Below 100 as Flareups Test Covid Zero、China New Local Covid Cases Below 100, 1st Time Since March 2 (抜粋)