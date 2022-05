米国では夏季のドライブシーズンを控え、ガソリン価格が再び最高値を更新している。

全米自動車協会(AAA)の 最新データによれば、米国でのガソリン平均小売価格は30日時点で1ガロン=4.619ドル。1カ月前は4.178ドルだった。1年前より約52%高くなっている。

一方、30日のロンドン金属取引所では薄商いの中、ニッケルが一時7.1%高と、1トン=3万ドルを再び突破。銅や亜鉛、スズも上昇している。新型コロナウイルスの新規感染者数が減った中国の経済が持ち直すとの期待が膨らんだ。

中国のコロナ新規感染者、3カ月ぶり低水準-北京や上海でも減少

