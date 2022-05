S&Pグローバル・レーティングは30日、中国の不動産会社、緑地控股( グリーンランド・ホールディングス)の傘下企業を再び格下げした。

発表資料によれば、 緑地控股集団(グリーンランド・ホールディング・グループ)の新たな格付けは「CC」。同社の格付けは先週、2段階引き下げられ「B-」となっていた。

上海に本社を置く親会社の緑地控股は香港取引所への27日の届け出で、6月25日に満期となる4億8800万ドル(約620億円)相当のドル建て債の保有者に対し支払期限の1年先送りなどを要請したと明らかにした。

