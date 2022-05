中国が太平洋島しょ国の外相と会合、関係強化狙う－米豪と主導権争い

中国の王毅外相は30日、太平洋島しょ国10カ国の外相らとフィジーで会合を開く。南太平洋での影響力を巡り、米国やオーストラリアとの主導権争いが激しくなっている。

豪ABCニュースが中国の計画を示す文書だとして 報じたところによると、フィジーの首都スバで開かれる外相会合では貿易や警備、サイバーセキュリティーなどの問題に関して意見が交わされる見通し。

サモアのフィアメ首相と会談する中国の王毅外相(5月28日) Photographer: Vaitogi Asuisui Matafeo/Samoa Observer/AFP/Getty Images

同文書によると、中国側は太平洋島しょ国との自由貿易協定や特使の設置を提案している。会合にはソロモン諸島とキリバス、サモア、フィジー、トンガ、バヌアツ、パプアニューギニア、クック諸島、ニウエ、ミクロネシア連邦の外相が参加する計画だという。

今回の会合は、米豪が長らく存在感を示してきた南太平洋で中国が影響力拡大を目指していることを示している。バイデン政権が提唱するインド太平洋経済枠組み(IPEF)を巡っては、フィジーが太平洋島しょ国としては初めて参加国となった。豪ABCによると、ミクロネシアのパニュエロ大統領は南太平洋地域に関する中国の計画を批判し、新たな冷戦を招く恐れがあると警鐘を鳴らしている。

中国国営中央テレビ( CCTV)によれば、習近平国家主席が30日、中国と太平洋島しょ国の第2回外相会合に書面であいさつし、双方の戦略的関係はこの数年で前進しており、成果をもたらしていると指摘。未来を共有するより緊密な運命共同体を構築するため、太平洋島しょ国と共に取り組む用意があるとも表明し、国際情勢がどのように展開しようとも中国は良き友人であり続けるとした。

原題: China Aiming for More Influence With Pacific Islands Summit (1)、Xi Vows to Work With Pacific Islands to Build Closer Ties: TV(抜粋)