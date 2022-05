バイデン米大統領は、ニュージーランドのアーダン首相と31日に会談する。ホワイトハウスが28日に発表した。

ホワイトハウスは声明で、「両首脳は太平洋島しょ国の支援に向けた連携強化や、インド太平洋経済枠組み(IPEF)など、さまざまな問題での協力について協議する」と説明した。

ハリス副大統領もホワイトハウスでアーダン首相と会談を予定する。

