トルコのエルドアン大統領は26日、インフレへの対処法として金利を引き上げることに強い反対を唱えた。消費者物価とリラに圧力がかかっているにもかかわらず、前日にはトルコ中央銀行が超緩和的な金融政策の維持を決めていた。

トルコ中銀、5カ月連続で金利据え置き-リラ安とインフレリスクでも

エルドアン氏はイスタンブールで実業界のグループに対し、「指標金利とインフレの関連性を押し付けようとしてくる人々は無学か売国奴かだ」と主張。「ロンドンやニューヨークから世界を見ることにしか能のない人々のむやみな話に注意を向ける必要はない」と続けた。

ただ、2018年以降のトルコ政府の経済政策が市民にとって生活費の上昇という形で「重い代償」を強いたことは認めた。同国のインフレ率は今や70%と、中銀が公式に目標とする水準を14倍上回る。

原題:

Erdogan Says Only Traitors or Illiterates Link Rate to Inflation(抜粋)