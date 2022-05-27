【欧州市況】株は上昇、週間は３月半ば以来の大幅高－英国債上昇

27日の欧州株は上昇。週間ベースでは３月半ば以来の大幅な上げとなった。割安なバリュエーションを手掛かりにリスク資産に資金が戻った。

ストックス欧州600指数は1.4％上昇し、３日以来の高値。消費関連銘柄やテクノロジー株が上げを主導した。一方、公益事業とエネルギー株は下落。英国政府が石油・ガス企業の利益に超過利潤税を 課すと発表したことが嫌気された。

欧州債市場ではドイツ債が上げ幅を縮小した。イールドカーブはフラット化。前日までは５日連続でスティープ化していた。イタリア債のイールドカーブはツイストフラット化した。長期債は３日続伸したが、短期債は23日以来の下げとなった。

短期金融市場では欧州中央銀行（ＥＣＢ）による利上げ観測が加速。12月までに計109ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）の利上げが織り込まれている。前日は107ｂｐだった。

英国債は上昇。１年先のイングランド銀行（英中央銀行）のターミナルレート（利上げの最終到達点）はほぼ変わらずの2.47％程度。２年先では４ｂｐ低下して2.14％。

5月27日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 0.35% 0.00 独国債10年物 0.96% -0.04 英国債10年物 1.92% -0.05

原題：Bunds, Italy Curves Flatten, Snap Steepening; End-of-Day Curves

European Stocks Rally in Best Week Since March as Buyers Return

（抜粋）