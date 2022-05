北京市のコロナ感染続く、中国経済の先行き懸念が政府内でも拡大

中国・北京市の新型コロナウイルス新規感染は26日に29人となり、感染拡大局面が約1カ月に及んでいる。コロナ感染を徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策を巡り、中国政府内でも景気への影響を懸念する声が広がっている。

北京市当局は大半の地区での在宅勤務命令などコロナ対策を相次いで打ち出しているが、今月22日には新規感染者が99人と、今回の感染拡大局面で最多を記録した。

北京市内で封鎖対象とされた居住区でコロナ検査を行う担当者(5月26日) Photographer: Noel Celis/AFP/Getty Images

政治権力が集中する北京のコロナ感染が続く中で、中国経済を巡る懸念が広がっている。事情に詳しい複数の関係者がブルームバーグ・ニュースに語ったところによると、李克強首相は25日開いた異例の臨時会議で、経済成長率が合理的なレンジから外れる恐れがあると幹部らに警鐘を鳴らした。全国の地方政府当局者にはコロナ封じ込めと経済成長の両立を改善するなど今年注力すべき目標を記したリストが示されたという。

一方、国営中央テレビ(CCTV)によると、上海市の26日のコロナ新規感染者は264人にとどまり、隔離外では感染者が見つからなかった。人口2500万人の同市は、製造業や企業の活動を妨げていたロックダウン(都市封鎖)から徐々に脱しつつあるが、地元当局が市中感染の再燃を防ごうとする中で、住民はなお移動の制約を受けている。

CCTVによれば、北京市にも近い港湾都市の天津市では26日の新規感染者が9人と、前日の18人から減少した。

原題: Beijing Adds More Cases as Anxiety Over China Economy Swells、*CHINA’S TIANJIN CITY ADDS 9 LOCAL COVID CASES FOR MAY 26: CCTV(抜粋)