暗号資産(仮想通貨)ビットコインは、ここ1カ月間の調整後に「現在の相場を大幅に上回る水準」へと値上がりする可能性があると米銀JPモルガン・チェースのストラテジスト、ニコラオス・パニギリツオグル氏らが予測している。

25日公表のリポートによれば、金に対するボラティリティー比率を4倍程度として算出したビットコインのフェアバリュー(適正価値)は3万8000ドル付近。ビットコインはロンドン時間26日午前、約2万9600ドルで取引されている。

リポートは、仮想通貨の時価総額全体に占めるステーブルコインの割合が極めて高いようだと指摘し、仮想通貨の売られ過ぎとこの先の大幅高を示唆していると分析した。

原題:JPMorgan Sees Bitcoin Rising With Fair Value Near $38,000(抜粋)