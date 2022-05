ニューヨーク原油先物相場はアジア時間26日午前の取引で続伸。夏のドライブシーズンを控え、米国の原油とガソリンの在庫が一段と縮小した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)7月限は1バレル=111ドル台に上昇。シンガポール時間午前8時14分(日本時間同9時14分)時点では、0.7%高の111.10ドル。政府のデータによると、オクラホマ州クッシングの主要貯蔵施設で原油在庫が3月以来の低水準に減少した。北海ブレント原油先物7月限は0.6%高の114.69ドル。

Oil Extends Gain as US Stockpiles Tighten Before Driving Season(抜粋)