ＥＣＢクノット氏、0.5ポイント利上げは議題から外れていない

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのクノット・オランダ中銀総裁は25日、7月の0.5ポイント利上げは依然、選択肢の1つだと述べた。

クノット氏はCNBCとのインタビューで、ラガルドECB総裁による23日のブログ投稿について、「私が読んだ限りでは0.5ポイント利上げは議題から外れてはいない」と語った。ラガルド総裁は7月と9月の各0.25ポイント利上げを示唆したと見なされていた。

クノット氏は25日に参加したスイスのダボスでのパネル討論会で、ラガルド総裁の方針を支持するとも述べた。

クノット氏はまた、7月会合の前にはあと2回のインフレ統計が発表されると指摘。「インフレ期待がしっかりと固定されている場合にのみ、漸進主義を受け入れることができる」が「インフレ期待は現在、固定されていると言える範囲の上限にある」として、変化があった場合に備えて当局は機敏に動けるようにしておく必要があると付け加えた。

