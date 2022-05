ＥＣＢ、７月利上げ既定路線に－争点は漸進主義か0.5ポイントか

欧州中央銀行(ECB)は利上げという考えを受け入れるのが他の中銀に比べ遅かったかもしれないが、突如熱を帯びているのがどの程度積極的に利上げするかという議論だ。

3週間前には7月の利上げ開始という案の周りに支持が集まり始めただけだったが、今では同月の0.5ポイント利上げまで議論されている。マイナス金利を年内に終わらせることや、その後どこまで利上げするかの議論も生じている。

ビルロワドガロー仏中銀総裁

こうしたモメンタムは、ECBにとって転換点となる6月9日の政策委員会までの間の激しい論戦を予想させる。6月の会合でECBは債券購入終了と7月の利上げを宣言する見込みだ。

当局者間の緊張は既に顕在化している。ラガルド総裁は7月と9月の0.25ポイントずつの利上げを23日に示唆したが、 17日にはクノット・オランダ中銀総裁が7月の0.5ポイント利上げの可能性に言及。ただ、インフレ見通しが悪化しない限りは0.25ポイント利上げを支持するとしていた。

ECB、9月末までにマイナス金利脱却の公算大-ラガルド総裁

ECBクノット氏、7月利上げ支持-0.5ポイントも選択肢

カザークス・ラトビア中銀総裁は今週、0.5ポイント利上げも検討すべきだと発言し、ホルツマン・オーストリア中銀総裁は24日、そうした動きが「適切」との考えを示した。

ECB、0.5ポイント利上げ排除すべきでない-政策委のカザークス氏

ECBホルツマン氏、7月の0.5ポイント利上げは適切-決意示すため

Aggressive Action More than 40 central banks around the world have raised interest rates by at least a half point in one go this year Source: Bloomberg

大胆な行動への圧力の高まりを背景に、他の当局者らは「漸進主義」を強調。ビルロワドガロー・フランス中銀総裁は24日、0.5ポイント利上げはECBの総意ではないと明言。ビスコ・イタリア中銀総裁も先週、漸進的な行動を主張した。

ECB総裁、急ぐ必要ない-仏中銀総裁は0.5ポイント利上げ否定

レーン・フィンランド中銀総裁は25日、7月の0.25ポイント利上げを支持し、漸進主義を強調した。

ECBは7月に0.25ポイント利上げを-フィンランド中銀総裁

パネッタ理事は同日、マイナス金利脱却は妥当とした上で、政策正常化は漸進的である必要があり、不確実性を踏まえ今後の対応について事前に具体的にコミットすることは「不必要であり賢明でないだろう」と述べた。

ECBのパネッタ氏、マイナス金利からの漸進的な脱却を正当化

クノット氏は25日、ラガルド総裁が示したスケジュールを支持すると表明。9月末までにマイナス金利を脱するとした総裁の23日のブログ投稿を「全面的に支持する。正しい政策の道筋を示していると思う」と語った。その上で、総裁のブログは0.5ポイント利上げの可能性を排除するものではなく、0.5ポイントはまだ議題から外れてはいないと述べた。

チーフエコノミストのレーン理事も、ラガルド総裁の示した金利の道筋は「明瞭」であり「堅固な政策」だと発言。

デギンドス副総裁は9月末までにマイナス金利が終了すると考えるのは合理的だとした上で、より積極的な利上げの可能性は経済見通し次第だと話した。

Source: Bloomberg Economics

原題:*KNOT: LAGARDE BLOG DOESN’T RULE OUT 50 BASIS POINT ECB HIKE、*KNOT: 50 BASIS POINT ECB HIKE ISN’T OFF THE TABLE、 ECB’s Guindos Says Bigger Rate Steps Will Depend on Outlook、ECB’s Lane Says Lagarde’s Rate Roadmap Is Clear and Robust、ECB’s Knot Says He Fully Supports Lagarde’s Monetary-Policy Plan、 CB Battle Lines Shift With Lagarde Urged to Speed Up Rate Hikes (抜粋)