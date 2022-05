中国人民解放軍東部戦区は25日、米国と台湾に警告するため、台湾周辺の空海域でパトロールと演習を最近実施したとする 声明を発表した。

声明は、米国の台湾を巡る行動は台湾を「危険」状況に陥れ、米国にとって「重大な結果」を招くと主張。人民解放軍は外部の脅威や台湾独立派を打ち負かすことが可能だとしている。

一方、中国国防省は同日、人民解放軍機が24日に行ったロシア軍機との共同飛行は第三者を標的としたものではなく、現在の国際および地域の状況とは関係のない、定期的な行動だとする声明を出した。

原題:China Says It Conducts Military Exercises Near Taiwan to Warn US、China Says Air Patrol With Russia Doesn’t Target Third Party(抜粋)