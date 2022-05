インドネシア中銀、預金準備率を大幅引き上げへ－政策金利据え置き

インドネシア銀行(中央銀行)は24日、市中銀行の預金準備率を9月に9%に引き上げると発表した。政策金利は据え置いた。

ペリー・ワルジヨ中銀総裁は6.5%に引き上げる方針を先に示していた預金準備率について、6月に6%、7月に7.5%、9月に9%に引き上げると記者会見で述べた。同中銀は7日物リバースレポ金利を3.5%に維持。ブルームバーグのエコノミスト調査で30人中20人が予想した通りとなった。

不安定な食料価格の影響でインドネシアの総合インフレ率は約3.5%と3年ぶりの高水準となっているが、インドネシア中銀が政策を決める目安としているコアインフレ率は引き続き3%を下回っている。

