中国・香港株下落、ゼロコロナ政策巡る懸念根強く－景気対策響かず

24日の中国・香港株式相場は下落。中国政府が 広範な景気対策を打ち出したものの、新型コロナウイルス感染を徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策を巡る懸念が根強かった。

本土株の指標CSI300指数は2.3%安で取引を終了。5月6日以来の下落率となった。

香港のハンセン指数も下げた。ハンセンテック指数は一時4.2%下落。来月末に退任する林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は24日の定例記者会見で、6月末までは入境者に対する宿泊施設での隔離義務を維持する公算が大きいことを示唆した。

香港、宿泊施設での隔離義務を7月前に撤廃の可能性低い-行政長官

外国為替市場では、中国人民元がドルに対し一時0.5%下げ1ドル=6.68元を付けた。

BNPパリバ・アセット・マネジメントのアジア太平洋担当シニア市場ストラテジスト、羅念慈氏は「サプライチェーンの混乱とセンチメント悪化は中国政府がほとんどコントロールできない分野であり、減税と金融緩和が問題を大きく解決する可能性は低い」と述べた。

原題: China Stimulus Fails to Impress Stock Traders Fixated on Covid、Chinese Yuan Drops 0.5% Versus Dollar, Biggest Decline in Asia (抜粋)