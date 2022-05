1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

バイデン米大統領は24日、米国の台湾政策に「変更はない」と述べた。都内で開かれた日米豪印の「クアッド」首脳会合のさなか、台湾防衛のため米国が軍事的に介入する可能性を巡る前日の自身の 発言について説明を求める記者団の質問に答えた。

原題:

Biden Says US Policy on Taiwan, China ‘Has Not Changed’(抜粋)