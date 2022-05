来日中のタイ米通商代表部(USTR)代表は24日、対中関税について、「この関係の全ての部分と同様、われわれのアプローチは関税についても戦略的であるべきだ」と語った。

タイ代表は都内で行ったブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「米中の通商・経済関係をどのように有効に再編するかという点で、ボールから目を離さないでおく必要がある」と発言した。

同代表はその上で、「ロシアによるウクライナ侵攻の影響で中断したグローバル経済のダイナミクス(力学)を考慮し、現時点で関税を巡る多くの議論が存在すると承知している」と述べた。

原題:

US Must Be Strategic on China Tariffs, Trade Rep Says(抜粋)