来日中のバイデン米大統領は23日の都内での共同記者会見で、必要な場合には台湾の防衛に軍事的に関与する用意があるかとの質問に対し、「イエスだ。それはわが国が行った約束だ」と語った。

バイデン大統領はその上で、「わが国の対台湾政策に全く変化はない。われわれは台湾海峡の平和と安定の支持に引き続きコミットしており、現状の一方的変更がないよう確実を期す」と発言した。

原題:

Biden Says ‘Yes’ When Asked if Willing to Defend Taiwan(抜粋)