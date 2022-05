バイデン米大統領は23日の都内での共同記者会見で、米国のリセッション(景気後退)は不可避かとの質問に対し、「ノー」と答えて否定した。

バイデン大統領は、米経済にも世界の他の国・地域と同じように問題はあるとしながらも、それほど深刻でないと発言。「わが国の国内総生産(GDP)の成長ペースは過去40年で初めて中国を上回る見通しだ。われわれに問題がないことをそれは意味するだろうか。いやわが国にも問題はある」と語った。

原題:

Biden Says US Recession Not Inevitable(抜粋)