日米首脳会談後にホワイトハウスが23日発表した声明は以下の通り。

バイデン米大統領と岸田文雄首相はきょう、二国間、地域および世界のさまざまな問題を巡る協力を進めるため会談した。大統領はロシアのウクライナに対する戦争に対応する岸田首相の指導力と日本の防衛力を強化しようとする決意をたたえ、力強い米日同盟がインド太平洋地域の平和と安定の礎だとの認識を示した。

両首脳は北朝鮮の核・弾道ミサイルプログラムのほか、国際法に反して中国が強めている威圧的行動など、安全保障上の問題への対応で緊密に協力する決意を示した。新たな技術、サプライチェーンの安定、クリーンエネルギーなどの分野での協力を深めることでも合意した。

原題:

US, Japan to Work Closely to Counter China’s Coercive Behavior(抜粋)