中国、ロシア極東からの原油輸入増やす－値下がり受け活発化

中国はロシア極東からのESPO原油輸入を増やしている。新型コロナウイルスの感染拡大で中国の原油需要見通しがはっきりしないため、一部が備蓄に回る可能性がある。

海運分析を手掛けるボルテクサによれば、今月これまでロシア極東のコズミノ港で原油が積み込まれたカーゴ21隻のうち20隻が中国に向かっている。4、5両月は流量が通常より2割増えるとブレーマーACMシップブローキングは推計している。

Source:Vortexa

ウクライナに侵攻したロシアに対する制裁措置を踏まえ、大半の買い手は ロシア原油の輸入を避けているが、中国は積極的に購入。ESPO原油は中国に運ぶ距離が短く売買には好都合だ。コロナ感染拡大が続く中国の原油需要見通しが不透明で、中国政府は安価なロシア産原油で戦略備蓄を補充する可能性についてロシア政府と 協議している。

ボルテクサのアナリスト、エマ・リー氏は「中国による海上経由でのロシア極東からの原油輸入が力強く増加している」と指摘。中国勢に人気のスポット原油であるESPOが他の原油と比べ大きく値下がりし、他の買い手が購入を取りやめる中でこうした状況が見られていると述べた。

