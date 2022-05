バイデン米大統領は21日、 新型コロナウイルス感染拡大で北朝鮮にワクチン提供を申し出たが、同国からの回答がないことを明らかにした。韓国の尹錫悦大統領とのソウルでの首脳会談後に記者団に語った。

バイデン大統領は「われわれは北朝鮮だけでなく中国にもワクチン提供を申し出た。米国は直ちに提供の用意がある。回答は得ていない」と語った。

北朝鮮の金正恩総書記は緊急事態を宣言し、新型コロナ感染拡大を阻止するために軍も動員したが、これまで他国に支援を求めたり、今後要請する兆候は見られない。

北朝鮮では20日午後6時までの24時間に全国で新たな発熱者21万9030人余りが報告された。国営朝鮮中央通信(KCNA)が伝えた。4月下旬以降の発熱者は累計で246万人を超え、死者は66人に上っている。

原題:

Biden Says North Korea Hasn’t Responded to Offer of Covid Help(抜粋)