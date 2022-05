欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁はオランダのテレビとのインタビューで、ECBの10年余りで初の利上げが7月に実施される可能性があると述べる一方、景気拡大への懸念がある中で0.5ポイント利上げには否定的な見解を示した。

同総裁は7-9月初めに資産購入を終了した後で「われわれはその後ある時点で利上げを行い、それは数週間後かもしれない」と語った。

インフレ懸念の中でECBの政策委員会メンバーのクノット・オランダ中銀総裁は今週、データ悪化が明らかになれば7月の会合で0.5ポイント利上げが正当化されるかもしれないとの考えを表明した。

ラガルド総裁は0.5ポイント利上げに関しては「現時点で何か言えることではない」と述べ、クノット総裁と「同じ方向の旅」を共有しているとしながらも、経済成長をリスクにさらしてはいけないと発言した。

原題:

Lagarde Signals That July Is Likely Liftoff Date for ECB Rates(抜粋)