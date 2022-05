米政府当局者は21日、同国が北朝鮮での新型コロナウイルス感染拡大について非常に懸念しており、支援提供の用意があると述べた。米韓首脳会談前に匿名を条件に記者団に語った。

同当局者によると、バイデン大統領と韓国の尹錫杓大統領はソウルでの首脳会談で北朝鮮情勢について協議する。

同当局者は北朝鮮が対処している深刻な事態を米国が注視していると述べるとともに、米国側が前提条件なしで協議に乗り出す用意があることを明確にしていると強調した。

北朝鮮の金正恩総書記は緊急事態を宣言し、新型コロナ感染拡大を阻止するために軍も動員したが、これまで他国に支援を求めたり、今後要請する兆候は見られない。

原題:

US Ready to Provide Help to North Korea in Covid Fight(抜粋)