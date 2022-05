中国の李克強首相は同国がコロナ禍の影響に対処する外国企業の支援で積極策を講じており、生産再開や物流、輸送といった問題を解決する上で協力すると述べた。複数の海外の商工会議所と多国籍企業幹部に対する発言として、国営新華社通信が伝えた。

原題:

China Premier Li Pledges More Help for Covid-Hit Foreign Firms(抜粋)