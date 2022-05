マスク氏がブラジル訪問へ、20日にボルソナロ大統領と面会－報道

米テスラとスペースXの最高経営責任者(CEO)、イーロン・マスク氏はブラジルを訪問し、ボルソナロ大統領と面会すると、ブラジル紙が報じた。ボルソナロ氏は約5カ月後の大統領選で再選を目指している。

マスク氏は20日にサンパウロから約70マイル(約110キロメートル)離れたホテルでボルソナロ氏に迎えられると、グロボ紙が情報源を明らかにせずに伝えた。面会は昨年米国でマスク氏を訪ねたファリア通信相が計画したという。

イーロン・マスク氏 Photographer:Liesa Johannssen-Koppitz/ Bloomberg

テスラとスペースXはマスク氏の訪問に関する問い合わせに返答していない。マスク氏の自家用ジェット機を追跡するジャック・スウィーニーさんのツイッターの自動 アカウントによれば、同氏の自家用機は20日にブラジルに向けて出発する予定。

ボルソナロ大統領のオフィスは電子メールでの問い合わせに直ちに回答しなかったものの、大統領は19日、翌日にサンパウロを訪問することを確認した。ボルソナロ氏は同日夜のソーシャルメディアでのライブ配信の際、「われわれのアマゾンを助けに来る世界的な有名人と会う」と、具体的な氏名を明かさずに述べた。

原題:

Elon Musk Is Expected to Visit Brazil to Meet With Bolsonaro (1)(抜粋)