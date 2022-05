上海、隔離外で６日ぶりにコロナ新規感染を報告－北京でも感染増加

中国・上海市は、6日ぶりに隔離外での新型コロナウイルス新規感染者を報告した。同市のロックダウン(都市封鎖)緩和が影響を受けるのではないかとの疑問が浮上している。

上海市のコロナ新規感染は19日に858人と、前日の719人から増加。そのうち3人が隔離外だった。地元当局は今週に入り、市中新規感染が3日連続ゼロという節目に 到達したことを受け、ロックダウン緩和を開始していた。

首都・北京市のコロナ新規感染者は19日に62人と、前日の55人から増加。コロナの抑え込みを急ぐ中、地元当局は今週に入り豊台区の一部を7日間にわたり封鎖したほか、4地区で計3回の大規模検査を始めた。

北京でコロナ検査を受ける人(5月18日) Source: Bloomberg

原題:

Shanghai Finds First Covid-19 Outside Quarantine in Six Days (1)、Shanghai Finds Three New Covid Cases Outside Quarantine(抜粋)